Esclareça suas dúvidas sobre os testes rápidos de antígeno contra a Covid-19

Os testes rápidos de antígeno, oferecidos nas unidades de saúde da Capital para detecção da Covid-19, têm gerado algumas dúvidas na população. Pesando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre preparou uma série de perguntas e respostas sobre o assunto. Confira:

1. Quem pode fazer o teste rápido de antígeno contra a Covid-19?

Moradores de Porto Alegre com sintomas de Covid-19 (febre ou calafrio, dor de garganta, tosse, cefaléia, coriza, diarreia, alteração no olfato ou no paladar, adinamia, mialgia).

2. Pacientes assintomáticos também podem realizar o teste?

Apenas pacientes assintomáticos moradores de Porto Alegre e que tiveram contato próximo com casos confirmados da doença podem realizar o teste. Considera-se contato próximo quando o tempo de contato for superior a 30 minutos no mesmo ambiente, sem uso de máscara e com distanciamento inferior a 1 metro. O último contato deve ter ocorrido 2 dias antes até 10 dias após o início dos sintomas do contactante. No caso de contato com paciente positivo assintomático, considera-se 2 dias antes até 10 dias após a data da coleta do exame do contactante.

3. Quando deve ser feito o teste?

De preferência, entre o terceiro e quinta dia após o início dos sintomas. Para pacientes assintomáticos, entre o terceiro e quinto dia após o último contato com o caso positivo de Covid-19.

4. É só chegar na Unidade de Saúde e fazer o teste?

Não. Todos os pacientes devem passar por avaliação clínica antes e, se houver indicação, serão encaminhados para testagem na unidade.

5. Quanto tempo leva para sair o resultado?

Os resultados saem em aproximadamente 15 minutos, variando de acordo com a capacidade de atendimento de cada unidade.

6. Onde está disponível a testagem?

Em todas as unidades de saúde da capital, de acordo com o horário do funcionamento das mesmas.

7. Posso fazer o teste RT-PCR?

Não é possível escolher qual teste será realizado. Os pacientes sintomáticos que tiverem resultado negativo no antígeno poderão realizar teste RT-PCR para confirmação, mediante encaminhamento das Unidades de Saúde.