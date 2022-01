Casos de Covid-19 disparam no Rio Grande do Sul

Postos de saúde e farmácias lotadas, com longas filas. Esse cenário foi visto nos últimos dias no Rio Grande do Sul, com um grande alta na procura por testes para o diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus. A demanda alta em razão da disseminação da variante Ômicron - mais contagiosa - teve dois resultados: falta de testes em alguns pontos e uma explosão de novos casos da doença no Estado.

A escalada nos novos casos pode ser percebida comparando-se a quantidade de confirmações diárias nos últimos dias reportadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Conforme os dados oficiais, na segunda-feira, dia 3 de janeiro, haviam sido confirmados 1.370 casos novos no RS. Na terça-feira, o número subiu para 2.138. Na quarta-feira, dia, 5 de janeiro, foram 3.464 novas confirmações de contágio. No dia seguinte, quinta-feira, foram 5.363 novos casos no Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, por sua vez, 6.541 contaminações foram notificadas. No sábado, dia da última atualização estadual o total de novas infecções saltou para 7.911.

Ou seja, em cinco dias, o Rio Grande do Sul teve um aumento de 477,4% nos novos casos de Covid-19. O grande salto se dá por dois motivos: disseminação da Ômicron e grande ampliação no número de pessoas testadas.

Na sexta-feira, a SES-RS, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), declarou a transmissão comunitária da nova variante no RS. Até aquela data, o Rio Grande do Sul já tinha a identificação de 255 casos confirmados ou sugestivos para essa linhagem em 34 municípios ou em visitantes testados no Estado. O conceito de transmissão comunitária ou local é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território, sem histórico de viagem ou sem que seja possível definir a origem da transmissão.

No sábado, a prefeitura de Porto Alegre realizou 1,2 mil testes de antígenos em Postos de Saúde. Destes, 342 deram positivo para. De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, o número é preocupante. "A taxa de positividade está mais alta do que há pouco tempo. Antes era em torno de 18%, agora estamos beirando os 30%", alerta. Neste domingo, foram 1.080 testes, com 313 resultados positivos.

A partir desta segunda-feira, as 132 unidades de saúde da Capital passam a realizar testes rápidos em pessoas com sintomas de Covid-19. "Nosso objetivo é ganhar mais velocidade no diagnóstico de pessoas contaminadas", explica Caroline. Conforme a prefeitura, pacientes que tiverem resultado negativo, mas que seguirem com sintomas, serão encaminhados para realização de teste RT-PCR, mediante encaminhamento das unidades de saúde.