Rio Grande do Sul registra quase 20 mil novos casos de Covid-19 em três dias

Boletim da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul (SES) divulgado neste sábado aponta aumento de 7.911 casos de Covid-19 no Estado. Somando as notificações de quinta (6) e sexta (7), somente em três dias, o volume de contaminados pela doença aumentou em 19.815 pessoas. Ao todo, são 1.530.029 de infectados em solo gaúcho desde o início da pandemia, há 22 meses.

Neste sábado, o maior número de notificações ocorreu na Capital, com 1.072 registros. Além de Porto Alegre, também os municípios de interior apresentaram centenas de novos casos: Em Caxias do Sul, foram registrados 671 novos casos. Também houve aumento significativo em Santana do Livramento (262), Pelotas (234), Viamão (228), Passo Fundo (192), Novo Hamburgo (183), Santa Cruz do Sul (135), Santa Maria (131), Canoas (126), Rio Grande (119), Cachoeira do Sul (103), entre outros.

Também foram informados cinco óbitos por conta da doença no Estado. Com isso, o novo coronavírus vitimou em solo gaúcho 36.481 pessoas desde março de 2020.

Ainda segundo o boletim diário da SES, em todo território gaúcho a média é de 13.448,2 contaminados para cada 100 mil habitantes. Do total de infectados pelo novo coronavírus, 7% necessitaram de hospitalização por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Foram 114.587 hospitalizações nos últimos 22 meses. A média de mortes está em 320,6 pessoas a cada 100 mil em todo o Estado.

Atualmente, a taxa de ocupação de leitos nas UTIs está em 52,3%, 1.674 pacientes em 3.200 leitos de unidade de tratamento intensivo. Deste total, 162 estão ocupados por internos positivados para a Covid-19.