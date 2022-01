Postos de Saúde têm filas por testes de Covid em Porto Alegre

No momento que os casos de Covid-19 estão crescendo no mundo todo, Porto Alegre registra um aumento na procura das testagens que tem exigido adaptações no sistema de saúde, que, nesta quinta-feira, contavam com longas filas em algumas das 31 Unidades Básicas de Saúde que estão aplicando testes na cidade. Resultado direto do aumento de procura, é também o considerável aumento nos casos positivos. De acordo com painel da Secretaria Estadual da Saúde, nas 24 horas entre a quarta (5) e a quinta-feira (6), foram registrados 5.363 novos casos no Estado.

Pensando no cenário do aumento da circulação do vírus, a partir desta sexta-feira (7), a Capital disponibilizará mais locais para realização de testes de antígeno para pacientes com sintomas de Covid-19. A decisão faz parte de uma mudança de estratégia da Secretaria Municipal de Saúde que tem o objetivo de dar mais agilidade aos diagnósticos. "A ideia de colocar já vinha sendo trabalhada, vínhamos capacitando as equipes e no final do ano, já sabendo sabendo desse aumento de casos, decidimos colocar em todas as unidades”, destaca a diretora de atenção primária em saúde de Porto Alegre, Caroline Schirmer.

Até esta quinta-feira, Porto Alegre contava com o teste de antígeno em 31 unidades. De acordo com a diretora, esse número passará para 60 unidades na sexta-feira. Na segunda-feira (10), todas as 132 unidades da capital terão testes de antígeno (Ag) disponíveis. A escolha pelo teste de antígeno se dá devido a rapidez dos resultados. Entretanto, os casos de possíveis falsos negativos em pacientes sintomáticos, reforçam a necessidade da secretaria de continuar acompanhando o paciente. “Ele é um teste muito bom para resultados positivos, mas tem a questão de poder, dependendo do período de coleta, dar o falso negativo. Então a gente vai, mediante critérios clínicos e epidemiológicos, fazer o encaminhamento do paciente para a coleta de RT-PCR”, mantendo assim, o atendimento dos pacientes que apresentarem sintomas.

Diferentemente das farmácias da capital e do Estado , a falta de testes ainda não é um problema para as Unidades de Saúde, fator que permitiu a ampliação dos locais de testagem. “Temos um estoque e não existe a possibilidade de falta de testes”, destaca Caroline.

A dificuldade que tem sido encontrada pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre é contabilizar os casos positivos. Desde o ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e ao aplicativo Conecte SUS, os dados do número de casos e testagens não tem um número oficial sendo registrado diariamente. "Usamos o E-SUS notifica, que é um sistema de notificações de casos de Covid do Ministério da Saúde. Até o dia 10, 12 de dezembro, tínhamos um banco, com os nossos painéis de acompanhamento. Desde lá, não temos conseguido acessar. Temos os relatos de atendimento, mas o relato dos testes e principalmente dos resultados, trabalhamos ainda no escuro, nem o Ministério e nem o Estado estão conseguindo visualizar essa questão", relata a diretora, que explica que, para driblar o problema, a Secretaria tem feito um levantamento próprio. "Temos o relato do controle paralelo, que não é o oficial, de que, em número de atendimentos comparados com o que havia entre aquela semana de Natal e Ano Novo, aumentou 20%, sendo que, dos atendimentos totais, o número de pacientes sintomáticos respiratórios aumentou 40%."

Entre os principais sintomas de quem procura atendimento nas Unidades de Saúde da Capital, estão gripais, em sua grande maioria leves, como comemora Caroline. "Esses sintomas de gripe, resfriado, coriza, dor de cabeça, tosse não são sintomas como a gente tinha em março de 2021 ali, em que o pessoal precisava de oxigênio, com muita dificuldade para respirar, era outra situação", fazendo referência a outro pico do vírus que acometeu o país no início do ano passado.

Capital adere ao Testar RS

No final do mês de dezembro, Porto Alegre fez adesão ao programa Testar RS, que prevê a testagem em massa dos pacientes, independentemente dos sintomas. De acordo com a diretora, alguns pontos da capital passarão a ter atuação do programa, principalmente nas regiões em que a gente tem maior vulnerabilidade. O lançamento do programa deve ocorrer nos próximos dias, e os pontos que contarão com testes também serão divulgados em breve.