Panvel reabastece testes de Covid-19 em farmácias no Litoral e em Porto Alegre

Após a explosão de procura por testes de Covid-19 e falta de insumos , a rede de farmácias Panvel informou no começo da manhã desta quinta-feira (6) que reabasteceu seus estoques para dar conta da demanda. Em nota, a rede gaúcha diz que as unidades de Porto Alegre e do Litoral tiveram reposição de materiais.