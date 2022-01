Aumento da procura provoca falta de testes de Covid-19 em farmácias do RS

Diversas farmácias de Porto Alegre e do Litoral Norte já estão sem testes de Covid-19 em seus estoques. Nos últimos dias, vem ocorrendo um aumento significativo de casos diários da doença no Rio Grande do Sul e no Brasil, com consequente busca por testagem.

Na manhã desta quarta-feira (5), várias farmácias de Porto Alegre já se encontravam sem os materiais. Na Rede Panvel, os testes rápidos estão temporariamente indisponíveis, mas as lojas devem ser abastecidas ao longo da tarde desta quarta.

Algumas unidades da Droga Raia também se encontram sem testes disponíveis no momento, sem previsão de normalização dos estoques. A orientação das redes é que os interessados acessem o site da farmácia desejada e confiram quais testes estão sendo disponibilizados na unidade mais próxima.

Já as farmácias São João da Capital possuem os testes em seus estoques. Uma nova remessa chegou na rede durante a terça-feira (4), permitindo a continuação das testagens. Quem desejar fazer o teste deve agendar horário para garantir que terá material e profissional disponível.

Procura era intensa nesta quarta-feira na farmácia São João da avenida Carlos Gomes. Foto: Diego Nuñez/Especial/JC.

Segundo levantamento da Droga Raia, a procura por testes de Covid-19 nas farmácias da rede cresceu consideravelmente nos últimos dias, de maneira fora do esperado. Só no Rio Grande do Sul, na comparação entre novembro e dezembro, houve um aumento de 34% na procura.

A falta de testes que vem sido sentida no Estado, também é notada por outras farmácias do Brasil. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), Sérgio Mena Baretto, como o teste tem um prazo vencimento curto, fatores como a alta demanda e a paralisação das fábricas em função do feriado do final do ano estão afetando o setor farmacêutico e podem deixar regiões do País desabastecidas de testes. "A gente adquiriu mais testes antes do dia 15 de dezembro e os pedidos ainda estão chegando ao longo das semanas. Algumas indústrias até reabriram para buscar mais pedidos nesse momento que a gente está vivendo." De acordo com ele, também faltam, de maneira pontual, antibióticos para os casos que estão sendo positivos para a gripe H3N2.

Farmácias do litoral gaúcho precisam repor estoques para garantir testagens

No Rio Grande do Sul, o maior aumento na procura dos testes foi no litoral gaúcho. Nas unidades das farmácias Panvel e São João no Litoral Norte, houve alta na demanda pelas testagens nos últimos dias de 2021 e nos primeiros dias deste ano. No momento, as redes trabalham para fazer reposição dos estoques e capacidade de atendimento, a fim de que hajam testes e profissionais capazes de suprir a necessidade que vem sendo sentida.

De acordo com a Panvel, durante a tarde desta quarta (5), haverá um trabalho intensivo para abastecer os estoques das lojas do litoral. A rede está optando por não fazer a venda dos testes pelo site. A Panvel oferece testes rápidos do tipo Antígeno (AG), com opções oral e nasal para realização em loja, com resultado em até 15 minutos. A indicação é que a coleta seja realizada 48 horas após o início dos sintomas ou do contato com casos suspeitos. A Rede de farmácias São João oferece o mesmo teste, com laudo disponibilizado também em 15 minutos.

Brasil vive um novo período de testagens, avalia Abrafarma

Com o aumento significativo de casos diários de Covid-19 no Rio Grande do Sul e no Brasil, vem sendo notado um grande aumento na procura por testes de Coronavírus nas farmácias. Em razão das festas de fins de ano e período de viagens que o País viveu durante o Natal e Ano Novo, a busca por testes aumentou, e os casos positivos também.

o mundo registrou um recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid-19 Se na segunda-feira (3),, impulsionado pelos Estados Unidos, que pela primeira vez desde o início da pandemia tiveram mais de 1 milhão de infectados em apenas um dia, no Brasil e no Estado a situação não foi muito diferente. Segundo dados divulgados na segunda, em 24 horas, secretarias de Saúde de todo o País registraram 11.850 diagnósticos positivos da doença. Já no Rio Grande do Sul, foram 1.370, de acordo com painel disponibilizado pelo Governo do Estado.

Segundo levantamento realizado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), até o dia 19 de dezembro, no Rio Grande do Sul, haviam sido realizados 1.421.486 testes desde janeiro de 2021. Destes, 19,62% do total haviam sido detectados como positivo. Porém, para os próximos levantamentos, a expectativa é de que esse número aumente consideravelmente, tanto no Estado como no País.

O CEO da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, relata que o Brasil vive um novo pico de testagens, diferente de todos os que tinham sido vistos até então. "Entre março e maio, houve um pico na procura de testes, a gente chegou a fazer 400 mil testes por semana. Essa quantidade foi diminuindo, até que em novembro tínhamos um patamar de 80, 90 mil testes." No mesmo período, segundo ele, vinha sendo notada uma redução no número de casos positivos, que, entre março e maio do ano passado, figuravam em 26% e no início de dezembro, eram de apenas cerca de 6%. Para o começo de 2022, a expectativa é de que o número de positivos iguale, ou até supere, o que se tinha até então.

Para Barreto, o fenômeno de maior testagem que vem sendo percebido tem relação direta com a síndrome gripal que afeta o Brasil desde o início de dezembro. "Houve um crescimento muito forte, a gente dobrou o número de testes. Estávamos numa faixa de 80 mil por semana e agora passamos pra cerca de 160 mil testes. Só ontem (03) a gente emitiu 45 mil laudos no País, tem muita procura. As pessoas querem descartar se estão com Covid e vão fazer o teste." O diretor ainda finaliza avaliando que vê o aumento de testagens como resultado da volta das comemorações de fim de ano e da preocupação dos brasileiros em transmitir o vírus para amigos e familiares. "A gente vive um momento agora de mais autocuidado, autogestão, em que as pessoas estão mais conscientes do que no início da pandemia".

Na última semana de dezembro, ressalta o CEO, 26% dos testes realizados no Brasil foram positivos, afetando o País de norte a sul, sem distinções. "É muito impressionante ver que a taxa voltou ao nível de maio (de 2020). Não tem região pior ou melhor, está bem disseminado".