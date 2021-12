RS tem o menor número de pacientes com Covid-19 em UTI desde 4 de junho de 2020

Às vésperas da virada de Ano Novo, onde aglomerações são esperadas, sejam familiares, em suas residências, sejam em festas ou na beira da praia, o Rio Grande do Sul amanheceu nesta terça-feira (28) com uma boa notícia. O Estado tem a menor quantidade de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) com o diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus desde o dia 4 de junho do ano passado.

Conforme o painel de monitoramento da situação hospitalar, gerido pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), atualmente, 163 pacientes com a Covid-19 estão ocupando leitos intensivos em hospitais gaúchos. Há 572 dias um número tão baixo não era registrado. A última vez fora em 4 de junho de 2020, quando 158 pessoas estavam hospitalizadas em situação grave com a doença no Estado.

Além dos pacientes internados em UTIs, o Rio Grande do Sul ainda tem 142 pessoas em enfermarias com a doença. Outras 92 pessoas em leitos intensivos e 153 em leitos clínicos tem suspeita de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2.

Em Porto Alegre, são 37 pessoas internadas em leitos de UTI com a Covid-19 nesta terça-feira. O número representa uma leva alta em comparação com o que foi registrado há alguns dias. Em 23 de dezembro, por exemplo, eram 20 pacientes em estado grave por cauda da doença na cidade.