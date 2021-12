RS dispensará prescrição médica para vacinação contra Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos

Mais de 964 mil crianças com idade de cinco a 11 anos poderão ser vacinadas contra a Covid-19 em postos organizados no Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio Grande do Sul sem que seja preciso prescrição médica. Para isso, será exigido apenas um documento de identificação oficial da criança para fins de registro e haverá necessidade de que a mesma chegue às Unidades de Saúde acompanhada dos pais ou responsáveis .

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) pela Secretaria da Saúde do Estado (SES), após reunião entre os integrantes da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A medida segue a aprovação da Anvisa para o uso da vacina Comirnaty (Pfizer/Wyeth) para imunização do público infantil nesta faixa etária e acompanha a decisão de outros estados brasileiros.

A secretária Arita Bergmann lembrou que a imunização contra a doença é uma escolha consciente "de um familiar que quer que o seu filho seja saudável". "Deixamos claro que a vacinação estará disponível e esperamos que os familiares coloquem a importância de ter um filho em seus braços", salientou Arita.

O anúncio ocorreu após diversas audições do governo com entidades de classe e sociedades de profissionais, comitê científico e equipe técnica da Secretaria da Saúde. A titular da SES frisou ainda que a vacinação deste público é uma garantia de proteção à comunidade escolar, por conta do retorno das aulas no modelo presencial em 2022. Segundo a secretária, será realizado um grande trabalho de organização e capacitação e também informando os familiares de que a vacina é segura para este público.

O Brasil ainda não dispõe das doses pediátricas da Pfizer. Segundo a SES, por segurança, o frasco é apresentado em outra formatação, com tampas e rótulo laranja, para que não ocorram erros, uma vez que a dosagem é diferente da aplicada nos demais públicos. O cronograma de entrega ainda é aguardado.

A CIB-RS ainda deve definir os prazos, requisitos, públicos e quantitativos de doses a serem enviados para os municípios quando o estado recebê-las. Enquanto isso, o Ministério da Saúde segue realizando uma consulta pública on-line para que a população opine a respeito da vacina para a faixa etária de cinco a 11 anos. Segundo o governo federal, a decisão final será anunciada no dia 5 de janeiro.