Porto Alegre atualiza dados da testagem para Covid-19 de viajantes

Desde o início da retomada da oferta de testagem para Covid-19 a viajantes – aéreos ou terrestres – procedentes do exterior ou de outros estados brasileiros, em 1º de dezembro, 206 pessoas responderam o Formulário do Viajante – sendo 180 viajantes aéreos e 26 terrestres.

O preenchimento do formulário é condição para a realização do teste RT-PCR. Do total, 105 realizaram exames. Desses, seis tiveram resultado positivo para Covid-19, todos viajantes aéreos. Entre os casos positivos, exames de genotipagem indicam dois casos de variante Delta, dois de Ômicron e dois ainda aguardam liberação de resultado.

Após o preenchimento do formulário, o interessado receberá pelo e-mail indicado no formulário a orientação sobre o procedimento para realizar a coleta do exame, que estará disponível em cinco laboratórios parceiros da Secretaria Municipal de Saúde, sendo quatro pontos em bairros e um drive-thru.

Documentos necessários

O exame é autorizado somente com o envio do formulário e o comparecimento a um dos laboratórios com prazo máximo de sete dias após o desembarque. Os documentos necessários são indicados no email resposta ao formulário.