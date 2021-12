Pela primeira vez desde 8 de junho de 2020, RS tem menos de 200 pacientes com Covid-19 em UTIs

internações de pessoas com casos suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus tenham aumentado Ainda que asnos últimos dias no Rio Grande do Sul, a quarta-feira (22) trouxe uma boa notícia a respeito do cenário da pandemia no Estado. De acordo com o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), os hospitais gaúchos estão com 186 pacientes com a Covid-19 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). É a primeira vez desde o dia 8 de junho de 2020 que o número fica abaixo de 200 no RS.

Além das 186 pessoas com quadro sério da doença e que necessitam de atenção hospitalar intensiva, outras 174 estão internadas no Rio Grande do Sul em leitos clínicos, ou seja, a Covid-19 os afetou de forma mais branda, não exigindo a internação em leito de UTI.

O Estado também conta com 111 pacientes em leitos intensivos com suspeita de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 e outros 146 casos suspeitos em leitos clínicos.

São essas internações, de casos suspeitos, que cresceram consideravelmente. No dia 6 de dezembro, eram 117 pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus internadas em enfermarias no RS. Ou seja, em pouco mais de duas semanas, houve um crescimento de 48,7% nessas hospitalizações.