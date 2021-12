Consulta pública sobre vacinação de crianças começa nesta quinta-feira

autorizada pela Anvisa Será aberta nesta quinta-feira (23) a consulta pública do Ministério da Saúde para a manifestação da sociedade civil sobre a vacinação contra o coronavírus em crianças de idade entre cinco a 11 anos,na última quinta-feira (16).

De acordo com as informações publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (22), o período da consulta se estenderá até o dia 2 de janeiro de 2022, para que sejam apresentadas contribuições devidamente fundamentadas. O imunizante a ser aplicado no grupo é o da Pfizer, com dose pediátrica que representa 1/3 da que é dada aos maiores de 12 anos. A vacina deve ser administrada em duas doses, com o intervalo de 21 dias entre cada uma.

O link para a consulta pública estará disponível pelo site https://www.gov.br/saude/pt-br a partir de quinta-feira.