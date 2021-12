Rio Grande do Sul tem aumento nas internações suspeitas de Covid-19

indicam infectologistas e epidemiologistas especialistas no assunto A pandemia do novo coronavírus parece estar se encaminhando para o final no Brasil. Pelo menos é isso que. No entanto, a chegada de novas variantes do vírus Sars-Cov-2 mantém o status de alerta ligado, e os indicadores de internações nas últimas semanas, com o aumento nas hospitalizações casos suspeitos da Covid-19, apontam para a necessidade de que os cuidados sejam mantidos.

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), o Rio Grande do Sul tem apresentado aumento nas internações de pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

Em relação aos pacientes internados em leitos clínicos com sintomas respiratórios que apontam para uma possível infecção pelo Sars-Cov-2, houve um aumento de 18 casos nas últimas duas semanas no Estado, passando de 117 no dia 6 de dezembro para 135 no dia 20 – um aumento de 15,3%.

Internações com suspeita de Covid-19 no Rio Grande do Sul

Já no que diz respeito aos pacientes com casos graves hospitalizados em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) no RS e que apresentam suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, o número saltou na última semana, passando de 80 para 111 – crescimento de 38,7% em sete dias.

Os indicadores de casos suspeitos reforçam a necessidade de manutenção dos cuidados, na medida em que, via de regra, boa parte das suspeitas acabam se confirmando como casos de Covid-19.

Por outro lado, em caminho contrário, os casos de pessoas com diagnóstico confirmado da doença internadas no Rio Grande do Sul caíram nas últimas semanas. Em leitos clínicos, as internações caíram de 244 no dia 6 de dezembro para 162 no dia 20 de dezembro.

Internações confirmadas com Covid-19 no Rio Grande do Sul

Em UTIs, as hospitalizações de pacientes confirmados com a Covid-19 caíram de 273 no dia 6/12 para 203 no dia 20/12, correspondendo a uma redução de 25,7%.