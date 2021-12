RS reduz para quatro meses intervalo do reforço contra a Covid-19 a partir desta terça

A antecipação da vacina de reforço contra a Covid-19 de cinco para quatro meses já passa a valer no Rio Grande do Sul a partir desta terça-feira (21). A redução do intervalo para aplicação da terceira dose foi autorizada pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira (20), após reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). A decisão segue a orientação do Ministério da Saúde, que publicou norma técnica sobre o novo prazo no início da tarde. Podem se vacinar todos os gaúchos acima dos 18 anos que já completaram o esquema vacinal com duas doses.

De acordo com o Ministério, deverá ser aplicada, preferencialmente, a vacina da Pfizer como reforço. Já para quem recebeu a dose única da Janssen, o reforço deve ser feito depois de dois meses, com a mesma vacina.

A antecipação da dose é uma forma de fortalecer a resposta imune da população, diante do avanço da variante Ômicron do coronavírus. Segundo o presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), Maicon Lemos, o início da imunização antecipada nos municípios depende da organização de cada localidade.

Ele destaca que as Secretarias Municipais de Saúde já estão trabalhando nesse sentido, mas que será necessário aumentar o pedido de doses por parte das prefeituras. "Assim que os municípios forem se organizando no número de doses já podem aplicar", destaca.

aplicação da quarta dose para imunocomprometidos, Já aindicada pelo Ministério da Saúde na nota técnica, será analisada pela CIB na próxima reunião do colegiado.

Em Porto Alegre, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ainda não será antecipado o prazo nesta terça. A pasta informa que terá de avaliar o estoque disponível e o número de pessoas aptas a receber o reforço.

A expectativa é de que a liberação das doses seja divulgada ao longo da terça, e passe a ser aplicada na Capital na quarta-feira (22).