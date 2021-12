Porto Alegre amplia dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19

Porto Alegre amplia a dose de reforço da vacina da Janssen contra a Covid-19 nesta segunda-feira (20). Podem buscar postos para receber a dose (a segunda, já que o imunizante é de uma dose apenas) quem recebeu a primeira até 8 de julho, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) neste domingo (19).

As pessoas que estão nesta condição podem ir a oito unidades de saúde Álvaro Difini, Assis Brasil, Glória, IAPI, Santa Cecília e Santa Marta, das 8h às 17h, no Shopping João Pessoa, das 9h às 17h, e unidades São Carlos e Tristeza, das 8h às 21h.

O Ministério da Saúde orienta que a segunda dose deve feita em um intervalo de dois a seis meses após a primeira dose. Gestantes e puérperas vacinadas com Janssen devem completar o esquema vacinal com a Pfizer/BioNTech, no mesmo intervalo.

A pasta observa que a ampliação para mais públicos dependerá da avaliação da quantidade de doses em estoque nesta segunda.

Já para a cobertura dos demais públicos e vacinas as aplicações ocorrem em 49 locais. O João Pessoa é um deles, seis farmácias e 42 unidades de saúde, sete delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Diretor Pestana, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).