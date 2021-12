Porto Alegre confirma primeiro caso da variante Ômicron

Uma pessoa com estadia em Porto Alegre e procedente dos Estados Unidos, que recebeu uma dose da vacina Moderna, é o primeiro caso confirmado da variante Ômicron do coronavírus na Capital.

Depois de passar por atendimento médico, realizou teste RT-PCR em laboratório privado. Após o resultado positivo, o exame passou por análise genômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O resultado foi notificado para a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde no final da tarde de sexta-feira (10).

A Diretoria de Vigilância em Saúde da SMS monitora o caso, tanto da pessoa confirmada quanto dos contatos próximos.