RS tem o menor número de internados por Covid-19 desde 12 de junho de 2020

O Rio Grande do Sul atingiu na segunda-feira (6) o menor número de pacientes internados em razão do novo coronavírus desde o dia 12 de junho de 2020. Conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), 512 pessoas estavam hospitalizadas em hospitais gaúchos nesta segunda-feira, sendo 270 em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) e 248 em leitos clínicos, para pacientes que não estão em estado crítico.

A última vez em que o Estado teve um número menor de pessoas em hospitais em razão da pandemia foi no dia 12 de junho do ano passado. Na ocasião, haviam 483 pessoas em internadas com a Covid-19, sendo 253 em UTI e 230 em leitos de enfermaria.

A queda no número de pessoas hospitalizadas vem caindo gradativamente, com pequenas oscilações diárias. Na manhã desta terça-feira (7), por exemplo, o total de pacientes hospitalizados era de 518 – 270 em UTI e 248 em leitos clínicos.

A redução nas hospitalizações se deu junto com a ampliação da vacinação contra o novo coronavírus, iniciada em 18 de janeiro no Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia do impacto da imunização no cenário da pandemia, basta comparar o cenário atual com o quadro observado em 12 de março, o dia em que o RS teve o maior número de pessoas internadas por causa da Covid-19.

No pico da doença no Estado, eram 7.924 pacientes em leitos hospitalares, sendo 5.435 em UTI e 2.489 em leitos clínicos. Ou seja, em menos de nove meses, houve uma queda de 93,5% nas pessoas internadas com a doença no RS.