Prefeitura estende testagem para Covid-19 a visitantes que chegam a Porto Alegre por via terrestre

A partir desta segunda-feira (6), visitantes que chegam à Capital por terra, seja de ônibus ou transporte individual, poderão fazer o teste para Covid-19 no Protocolo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre. A iniciativa é válida tanto para passageiros com origem no exterior, quanto para outros estados brasileiros.

A coleta do exame RT-PCR poderá ser realizada em pessoas sintomáticas ou não, sendo residentes de Porto Alegre ou que comprovem que permanecerão na cidade por pelo menos quatro dias. O prazo para a realização da coleta é de três a sete dias a partir do desembarque ou chegada na cidade, dependendo da condição de saúde.

Passageiros sem sintomas devem fazer o exame entre terceiro e sétimo dia após a chegada; já os com sintomas respiratórios, devem testar preferencialmente entre terceiro e quinto dia do início dos sintomas, podendo ser coletado até o oitavo dia.

O procedimento passa pelo preenchimento do Formulário do Viajante, mediante apresentação de comprovante de viagem, como passagem de ônibus ou outro documento que explicite saída do local de origem da viagem. Com a medida, a SMS estende para esses passageiros o protocolo já vigente para viajantes aéreos.

A oferta foi ampliada com o objetivo de aumentar a vigilância para a possível entrada da variante Ômicron na cidade, principalmente após a confirmação de caso da nova cepa no Rio Grande do Sul.

A partir do preenchimento do formulário, o passageiro receberá um email informando os procedimentos e local para a realização do exame. No laboratório, deverão ser apresentados os originais dos seguintes documentos: documento de identificação oficial com foto e CPF (RG, CNH, passaporte ou outro documento oficial); comprovante de residência/estadia em Porto Alegre; comprovante de reserva em locais de hospedagem da cidade; comprovação de chegada em Porto Alegre nos últimos sete dias antes da testagem.