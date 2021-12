EUA passa a exigir novos requisitos para a entrada de viajantes estrangeiros

A Embaixada e os consulados dos Estados Unidos no Brasil anunciaram, nesta sexta-feira (3), novos requisitos para a entrada de viajantes estrangeiros ao país. Além da exigência de vacinação contra a Covid-19, todos os passageiros a partir de dois anos de idade que embarquem em voo rumo aos EUA serão obrigados a apresentar resultado negativo do teste viral de Covid-19.

O exame deverá ser feito até um dia antes da viagem, e não mais até três dias antes. Também valerá a apresentação de documentação que comprove a recuperação da infecção pelo vírus nos 90 dias anteriores ao embarque. A medida passa a valer a partir das 2h01min (horário de Brasília) desta segunda, e os requisitos de vacinação previamente determinados permanecem em vigor.

Os tipos de testes aceitos são o de antígeno ou PCR negativo. Em relação ao período exigido, as autoridades americanas esclarecem que "um dia refere-se a um dia antes do embarque", com a aceitabilidade do teste não dependendo do horário do voo ou da hora do dia em que o teste foi realizado.

Por exemplo, se o voo está marcado para 13h de uma sexta-feira, o passageiro pode embarcar com um teste negativo feito a qualquer momento da quinta-feira anterior.