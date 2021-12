Número de testes positivos para Covid fica abaixo de 10 mil por semana em farmácias

O número de testes positivos para Covid-19 realizados em farmácias ficou pela primeira vez abaixo de 10 mil por semana em novembro, segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias).

Entre os dias 15 e 21, foram registrados 8.564 testes positivos, equivalentes a 7,8% dos quase 109 mil exames realizados pelas farmácias no período. Na semana anterior, foram registrados pouco mais de 10 mil diagnósticos da doença, 8,7% do total de testes rápidos feitos.

Desde o início da pandemia, as farmácias realizaram quase 12 milhões de exames, incluindo testes para antígenos e anticorpos e do tipo PCR. A Abrafarma prevê que o número de resultados positivos continue caindo com o avanço da campanha de vacinação contra a doença.