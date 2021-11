Testagem, vigilância e reforço da vacinação podem retardar chegada da Ômicron ao RS

identificação da variante Ômicron do coronavíru Com as, nova cepa de preocupação surgida na África do Sul há cerca de 10 dias, e já disseminada em países da Europa, da Ásia, América do Norte e na Austrália, o risco da chegada da linhagem ao Brasil é iminente, como aconteceu com a Delta, já predominante no País e no Rio Grande do Sul. No entanto, a adoção de medidas simples, como aumento de testagem da população, atualização vacinal, restrição de viagens e entrada de viajantes dos países com casos confirmados podem colaborar para retardar a disseminação da nova mutação do vírus por aqui.

De acordo com o governo do Estado, as condutas de prevenção nesse sentido seguem sendo as mesmas adotadas desde o início da pandemia - apesar das recentes flexibilizações-, e envolvem uso de máscara bem ajustada ao rosto, evitar aglomerações, manter o distanciamento, a lavagem das mãos e uso de álcool gel, evitar contato próximo com pessoas doentes. Além disso, o estímulo à imunização, completando o esquema vacinal e as doses de reforço, é apontado como a principal estratégia.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), ainda não há nenhum caso suspeito da nova variante no RS, e o trabalho de vigilância genômica para acompanhamento da incidência das linhagens será reforçado. "Estamos organizando a vigilância genômica, que já existe para o acompanhamento de outras variantes, para realizar também a identificação dessa nova variante, assim que ela entre no Estado", informa a SES.

Em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) decidiu retomar a oferta de testagem com exame RT-PCR para os passageiros que chegam à Capital no Aeroporto Salgado Filho. O objetivo, de acordo com o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter, é manter a vigilância da entrada da nova cepa: “A Ômicron tem revelado um ritmo de transmissão alto, similar a de outras variantes, como a Delta. Por isso, estamos atentos e precisamos reforçar os cuidados”, declarou.

O serviço de testagem será oferecido a moradores de Porto Alegre que retornam à cidade por via aérea ou viajantes que permanecerão por pelo menos quatro dias no município. Os casos positivos serão encaminhados para análise genômica, que apontará se há circulação da nova variante por aqui. O teste deverá ser realizado dentro de até sete dias após o desembarque, e o resultado sai em até 24 horas. Em caso positivo, o passageiro irá receber instruções para isolamento domiciliar e atendimento médico.

Para os especialistas consultados pela reportagem, ainda é prematuro avaliar o real impacto da variante sobre o atual momento da pandemia. Por ora, os casos registrados na África apresentam sintomas leves no público infectado, na maioria jovens, mas ainda é preciso apontar o efeito que a doença terá em pessoas mais vulneráveis, como idosos. Vale lembrar, ainda, que a África do Sul tem apenas cerca de 24% de sua população com esquema vacinal completo, o que deixa o grupo mais sujeito à ação do vírus.