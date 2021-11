Covid-19: Total de internados em UTI no RS é o menor desde junho de 2020

Ao que tudo indica, o pior já passou. Com 67,8% da população gaúcha totalmente imunizada contra a doença, a pandemia do novo coronavírus vive um momento de retração consolidada, com que dos números e uma perspectiva de um fim próximo ou, pelo menos, uma situação de controle que não gere riscos acima dos considerados normais para a população. Uma prova dessa melhora de cenário é a queda no número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da Covid-19.

Nos últimos dois dias, quinta-feira (25) e sexta-feira (26), o total de pessoas hospitalizadas em estado grave no RS com diagnóstico confirmado para o vírus Sars-Cov-2 é o menor desde junho do ano passado. Nesta sexta-feira, os hospitais gaúchos contam com 362 pessoas internadas em leitos intensivos com a doença.

Internações em UTI por Covid-19 no Rio Grande do Sul nos últimos 10 dias

A última vez em que o quadro foi melhor que o atual foi em 29 de junho, quando 355 pacientes estavam hospitalizados em UTIs no Estado. Atualmente, o percentual de ocupação dos leitos de UTI no Rio Grande do Sul é de 59,3%. Em dez dias, total de pacientes em leitos intensivos com o vírus caiu 10,4%, passando de 404 para 362.

Outro indicador que apresenta melhora considerável é o de pessoas internadas em leitos clínicos, ou seja, que está com o novo coronavírus, necessitam de atendimento hospitalar, mas não precisam estar em um leito intensivo. Nesta sexta-feira, são 296 gaúchos e gaúchas nessa situação. Cenário melhor só foi observado no longínquo dia 12 de junho de 2020, quanto eram 253 pessoas em enfermarias hospitalares com a doença.

Apesar da melhora, o quadro ainda requer cuidados importantes por parte da população. Somente nesta quinta-feira, o Rio Grande do Sul registrou 1.012 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Além disso, 27 óbitos foram oficialmente notificados.

Nos últimos dez dias, a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) computou 212 mortes causadas pela Covid-19 no Estado – média diária de 21,2 falecimentos. Em relação aos novos casos, foram registrados 7.584 contaminações no período, uma média de 758,4 infecções novas ao dia.