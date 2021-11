Falha na transmissão de dados causou baixa cobertura vacinal em Três Coroas

Jornal do Comércio publicou nesta segunda-feira (22) uma matéria mostrando quais os 20 municípios gaúchos que mais vacinaram e quais os que menos vacinaram totalmente suas populações contra o novo coronavírus publicou nesta segunda-feira (22) uma matéria mostrando. Os dados foram compilados com base no Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). De um lado, cidades como Engenho Velho, Porto Vera Cruz e Barra do Rio Azul se destacam pelos altos índices de cobertura vacinal, acima de 100%, inclusive. Por outro, no entanto, chama atenção o índice quase que irrisório de pessoas com esquema vacinal completo na cidade de Três Coroas, o último colocado entre os 497 municípios gaúchos.

De acordo com os dados disponibilizados pela SES-RS, a cidade do Vale do Paranhana vacinou, até esta terça-feira (23), apenas 14,1% de sua população com as duas doses ou com a vacina de dose única. Ou seja, conforme a Secretaria Estadual da Saúde, somente 4.031 dos 28.606 habitantes da cidade teriam completado o esquema vacinal contra a doença.

A prefeitura da cidade, porém, garante que os números que constam no painel estadual de monitoramento não retratam a realidade. Uma falha no sistema de cadastro utilizado no município ocasionou o problema. “Nós tínhamos nosso próprio prontuário eletrônico. Todas as vacinas aplicadas na cidade foram cadastradas no nosso sistema com a promessa de que esses dados seriam migrados para a rede do Ministério da Saúde. Em um primeiro momento, isso ocorreu. No entanto, desde junho, essa migração não aconteceu mais”, afirma a enfermeira Jaqueline Barth Camargo Lucena, responsável técnica da área de Enfermagem da Secretaria Municipal da Saúde de Três Coroas.

Os dados da prefeitura da cidade apontam que 16.715 pessoas já estão totalmente imunizadas na cidade, representando 60,05% da população. Para Jaqueline, os números não são maiores porque a população, não vendo os seus dados cadastrados no sistema federal e, assim, não tendo acesso ao comprovante oficial, acabou se desmobilizando.

Conforme a gestora técnica, o departamento jurídico da secretaria já foi acionado e providências a respeito estão em andamento, na medida em que a prefeitura comprou o sistema que apresenta problemas.

A não alimentação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) acaba por gerar uma série de transtornos e dificuldades para a população três-coroense. Como as informações de vacinação não foram transmitidas para o Ministério da Saúde, a maioria dos moradores da cidade não constam como imunizados no sistema federal, o Conecte SUS. Em tempos em que o passaporte vacinal é exigido para a participação em eventos, viagens e outras atividades com público, isso traz dificuldades para a população local.

Para contornar a situação, atualmente, duas pessoas trabalham exclusivamente para recadastrar os vacinados no sistema do Ministério da Saúde. “Começamos a fazer o teste na sexta-feira (19) e nesta segunda-feira (22) já começamos a recadastrar. Vamos ter de digitar tudo de novo. Vai ser um retrabalho enorme. A nossa expectativa é de que, até o final do ano, tenhamos incluído toda a população na rede federal”, projeta a responsável técnica.

Na segunda-feira, foi priorizado o recadastro de quem precisa com urgência do comprovante de vacinação, principalmente aqueles com viagem programada. A partir desta terça-feira (23), o critério utilizado será o de data de vacinação.