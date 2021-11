Covid-19: Confira as cidades com os maiores e os menores índices de vacinação no RS

O Rio Grande do Sul chegou na manhã desta segunda-feira (22) a 66,6% de sua população totalmente imunizada contra o novo coronavírus. Ou seja, dois em cada três gaúchos já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19.

Ao todo, foram aplicadas 17.443.642 doses das quatro vacinas disponíveis (Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen) no Estado. Se for considerada apenas a população adulta (acima dos 18 anos de idade), a cobertura vacinal completa é de 84,4% no RS. Se o recorte incluir adolescentes acima dos 12 anos, o índice de pessoas com o esquema vacinal fechado é de 78,1%.

Apesar de um início claudicante, com resistência por parte do governo federal, a vacinação contra a Covid-19 é um sucesso no Brasil, resultando em um controle da pandemia e a volta quase que completa à normalidade da vida social.

Dentro desse contexto positivo, algumas cidades se destacam, seja positivamente, seja negativamente. No Rio Grande do Sul não é diferente. Enquanto municípios vacinaram toda a sua população e foram além, imunizando moradores de outras cidades, outros patinam e avançam a passos lentos.

Utilizando os dados disponíveis no Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), o Jornal do Comércio fez um levantamento, um mapa da vacinação contra o novo coronavírus no Estado. Nele, percebe-se como as cidades do Norte e do Noroeste gaúcho se destacam. A eficiência das redes municipais de saúde se soma às pequenas populações locais, o que facilita o alcance do serviço de vacinação.

Veja os 20 municípios com os maiores percentuais de população totalmente vacinada

Com uma população de 982 pessoas, a menor do Rio Grande do Sul, o município de Engenho Velho, no Norte gaúcho, tem uma cobertura vacinal de 121,6% da população com o esquema de imunização completo. A explicação para isso, segundo a SES-RS, está no fato de a base populacional usada para fazer o cálculo ser uma estimativa. Como essas cidades têm poucos habitantes, qualquer pequena variação para cima nos números absolutos impacta no percentual. Além de ser a menor cidade do Estado no número de habitantes, Engenho Velho é a quarta menor do Brasil nesse quesito - apenas Araguaína (MT), Borá (SP) e Serra da Saudade (MG) têm menos moradores.

1º Engenho Velho - 121,6%

População: 982 pessoas

2º Porto Vera Cruz - 108,6%

População: 1.308 pessoas

3º Barra do Rio Azul - 108%

População: 1.655 pessoas

4º Nova Boa Vista - 105,1%

População: 1.753 pessoas

5º São José do Inhacorá - 102%

População: 2.056 pessoas

6º Ponte Preta - 99,4%

População: 1.524 pessoas

7º Santa Margarida do Sul - 99%

População: 2.578 pessoas

8º Pouso Novo - 95,9%

População: 1.612 pessoas

9º Salvador das Missões - 95,1%

População: 2.733 pessoas

10º Montauri - 95%

População: 1.441 pessoas

11º Sertão - 93,4%

População: 5.315 pessoas

12º Vila Flores - 93,3%

População: 3.396 pessoas

13º Carlos Gomes - 93%

População: 1.351 pessoas

14º Pirapó - 92,7%

População: 2.254 pessoas

15º Itati - 92,7%

População: 2.397 pessoas

16º Sério - 92,6%

População: 1.926 pessoas

17º São Martinho - 91,8%

População: 5.380 pessoas

18º Aratiba - 91,8%

População: 6.189 pessoas

19º Tuparendi - 91,5%

População: 7.810 pessoas

20º Ivorá - 91,4%

População: 1.881 pessoas

Veja os 20 municípios com os menores percentuais de população totalmente vacinada

Por outro lado, quando se analisa os municípios com menores coberturas vacinais de suas populações, percebe-se uma maior concentração no Leste do RS, na zona ao redor da Região Metropolitana de Porto Alegre, com alguns outros municípios espalhados pelo Sudoeste, Fronteira, Centro e Norte.

Localizada no Vale do Paranhana, Três Coroas aparece como a cidade que menos vacinou sua população, conforme o Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Dos 28.606 mil habitantes do município, apenas 3.966 (13,9%) tomaram as duas doses ou a dose única da vacina. Na sequência, vem a cidade do Chuí, que imunizou totalmente 1.971 dos seus 6.770 moradores – somente 29,1%.

1º Três Coroas - 13,9%

População: 28.606 pessoas

2º Chuí - 29,1%

População: 6.770 pessoas

3º Amaral Ferrador - 42,5%

População: 7.085 pessoas

4º Redentora - 43,9%

População: 11.669 pessoas

5º Gramado Xavier - 49,4%

População: 4.352 pessoas

6º Barra do Quaraí - 50,7%

População: 4.227 pessoas

7º Eldorado do Sul - 51,3%

População: 41.902 pessoas

8º Taquara - 52,6%

População: 57.634 pessoas

9º Tupanciretã - 53%

População: 24.068 pessoas

10º Bagé - 53,1%

População: 121.335 pessoas

11º Cambará do Sul - 53,3%

População: 6.406 pessoas

12º Miraguaí - 53,9%

População: 4.911 pessoas

13º Caraá - 54,7%

População: 8.350 pessoas

14º Capela de Santana - 54,9%

População: 12.064 pessoas

15º Viamão - 55,3%

População: 256.302 pessoas

16º Hulha Negra - 55,6%

População: 6.836 pessoas

17°º Nova Santa Rita - 55,7%

População: 29.905 pessoas

18º Parobé - 56,1%

População: 58.858 pessoas

19º São Leopoldo - 56,1%

População: 238.648 pessoas

20º Itacurubi - 56,3%

População: 3.460 pessoas