RS: 236 municípios têm mais de 90% dos adultos com esquema vacinal completo

No Rio Grande do Sul, já são 236 municípios – quase metade do total – com mais de 90% da população adulta dentro do esquema vacinal completo contra o coronavírus, que considera duas doses ou dose única, no caso da Janssen. O índice passou a ser considerado como corte para algumas atualizações em protocolos pelo governo do Estado.

De acordo com o informado pela Secretaria da Saúde, o município que atingiu esse percentual fica autorizado a adotar o comprovante de vacinação como recomendação, e não exigência, em todas as atividades, incluindo as de maior risco. No entendimento do Gabinete de Crise, 90% de vacinados representa maior segurança quanto ao risco de contágio. Na média, o RS tem 83,5% da população adulta completamente vacinada.

“Os municípios que chegaram a 90% do esquema completo já vacinaram praticamente todas as pessoas, é o índice recomendado em qualquer campanha vacinal. Nesses locais, com esse contingente imunizado, as pessoas estão mais protegidas, por isso podemos colocar em prática esse novo modelo de diferenciar pelo andamento da vacinação”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Desde esta quinta-feira (18), essa informação a estar disponível para consulta no painel da vacinação Covid-19 do Secretaria da Saúde (SES), em vacina.saude.rs.gov.br. Na aba “Municípios”, é possível conferir essa porcentagem, assim como o correspondente a pessoas com pelo menos uma dose. Continuam sendo apresentadas no site informações como o número de doses por faixa etária, doses de reforço aplicadas, por tipo de vacina, total de doses recebidas e aplicadas, entre outras.

Estimativas populacionais

Os dados da população utilizados são baseados em estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por serem projeções, alguns municípios podem apresentar pequenas diferenças nos números absolutos com a população real atual. Esse é o motivo, por exemplo, de termos no Estado 64 cidades nas quais o índice de vacinados está acima dos 100%. A maioria em cidades pequenas, onde uma variação mesmo que pequena gera maior diferença percentual.

Dos 236 municípios com mais de 90% da população com esquema completo, 209 têm menos de 10 mil adultos (com 18 anos ou mais). O menor município em população no RS, Engenho Velho, é o que apresenta o maior percentual no Estado: 160%. A estimativa era de que a cidade tivesse 720 habitantes adultos, enquanto mais de mil residentes do local já foram vacinados.

Entre as cidades com população adulta entre 10 mil e 50 mil pessoas, Tenente Portela, Santo Cristo e São Pedro do Sul são as que aparecem na lista com as maiores porcentagens, as três acima dos 100%. Enquanto nos municípios de médio e grande porte (mais de 50 mil habitantes adultos), Santo Ângelo e Cachoeira do Sul são os únicos municípios acima dos 90% até o momento.

Esses são dados alimentados mais de uma vez por dia no painel, por isso são números em constante atualização, conforme as doses aplicadas vão sendo registradas pelos municípios no sistema no Programa Nacional de Imunizações.