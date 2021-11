Porto Alegre amplia público apto a receber dose de reforço

A partir desta quarta-feira (17), todas as pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose até 17 de maio poderão buscar um dos pontos de imunização da Porto Alegre para receber a dose de reforço.

O prazo no momento é de seis meses após tomar a segunda dose, embora o Ministério da Saúde já tenha autorizado a redução para cinco. Ainda assim, a ampliação de público segue orientação do Ministério da Saúde e irá ocorrer de forma escalonada para evitar aglomerações. A estimativa da SMS é que cerca de 30 mil pessoas estejam aptas a receber a terceira dose com a mudança.

Para idosos acima de 60 anos, profissionais de saúde e de apoio à saúde o intervalo segue sendo de 5 meses após a segunda dose. Já para imunossuprimidos, o intervalo é de 28 dias após a segunda aplicação.

Para receber a dose de reforço, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteirinha de vacinação com o registro das duas doses.