Saúde anuncia aplicação de segunda dose da Janssen contra a Covid-19

Durante entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que quem recebeu a vacina da Janssen contra a Covid-19 deverá receber uma segunda dose do mesmo imunizante. O intervalo deverá ser de pelo menos dois meses entre a primeira e a segunda dose. Ainda não há informações de quando a medida passará a valer oficialmente.

Queiroga garante que o País está preparado para aplicar as segundas doses de todos que receberam vacinas da Janssen, que, inicialmente, era tida como imunizante de dose única. "O quantitativo da Janssen aplicado no Brasil foi pequeno. No inicio, a recomendação era que essa vacina fosse de dose única. Hoje, sabemos que é necessário essa proteção adicional. Esses que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante", afirmou Queiroga.

O ministro afirmou que, justamente pelo fato de que o número de vacinas da Janssen aplicadas foi menor em comparação a outros imunizantes, a aplicação da segunda dose não demandará "esforço muito grande".

Queiroga ainda afirmou que os vacinados com a Janssen deverão, assim como os demais, aplicar uma dose de reforço de imunizante de outra marca cinco meses após a aplicação da segunda dose.