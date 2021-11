Dose de reforço é estendida para pessoas acima de 18 anos

O Ministério da Saúde anunciou que todas as pessoas com 18 anos ou mais poderão tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (16) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Toda a população adulta do País poderá tomar a dose de reforço com 5 meses de intervalo após completar o esquema vacinal, seja com a segunda dose ou com a dose única. A medida já era válida para pessoas acima de 60 anos, profissionais de saúde e de apoio à saúde.

Preferencialmente, as doses de reforço são feitas com vacinas diferentes das aplicadas na primeira e na segunda dose, em esquema de vacinação heteróloga.

"Nós temos vacinas suficientes", afirmou Queiroga, durante entrevista coletiva em Brasília. Segundo ele, a decisão foi tomada "graças às informações que temos advindas dos estudos científicos, principalmente sobre estudos de efetividades realizados em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e estudo que encomendamos em parceria com a Universidade de Oxford".

O ministro explica que a medida chega para evitar novas ondas de coronavírus no País, em um momento em que as internações por Covid-19 caem ao redor do Brasil, mas diversos países vêm enfrentando novos problemas. "Precisamos avançar mais para que não aconteça o que está acontecendo em alguns países da Europa. (...) Temos que fazer o possível para evitar novas ondas da Covid-19", disse Queiroga.

A secretária extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Melo, lembra a necessidade do esquema vacinal completo para garantir a plena imunidade que diferentes vacinas contra a Covid-19 oferecem. "Hoje, temos mais de 21 milhões de pessoas que estão aptas a tomar essa segunda dose para ter o seu esquema vacinal primário completo, para, de fato, ter essa imunidade", disse ela.

Já neste mês de novembro, serão quase 12,5 milhões de brasileiros aptos a tomar a dose de reforço, segundo o Ministério. Em dezembro, mais 2,9 milhões de pessoas estarão aptas. No ano que vem, em janeiro, mais 12,4 milhões poderão receber a dose. Em fevereiro, 21,8 milhões. Em março, 29,65 milhões. Em abril, 12,6 milhões. Em maio, 4,4 milhões de pessoas.