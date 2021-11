Porto Alegre reduz prazo para dose de reforço da vacina da Covid-19

Para acelerar a imunização das pessoas com mais idade, Porto Alegre reduz nesta terça-feira (16) o prazo para receber a dose de reforço da vacina da Covid-19 para cinco meses. A medida segue orientação tomada pela Comissão Intergestores Bipartite, que reúne a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e as secretarias municipais.

A reunião da comissão foi na sexta-feira (12). Em nota nesta segunda-feira (15), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o novo intervalo já vale a partir desta terça-feira. A SES informou que vai emitir nota técnica nesta terça-feira oficializando a nova conduta.

"Todos os profissionais de saúde, de apoio à saúde e idosos (com 60 anos ou mais) que receberam a segunda dose até 16 de junho podem buscar os pontos de vacinação para receber o imunizante", esclarece a nota da SMS.

A meta é vacinar mais rapidamente o grupo de idosos, evitando agravamento de casos e hospitalizações, diz a pasta.

Também podem receber a dose de reforço imunossuprimidos de todas as idades com esquema vacinal completo até 19 de outubro (28 dias). De acordo com o Vacinômetro, mais de 160 mil pessoas já receberam a dose de reforço na Capital. A segunda dose já foi aplicada em 85% do público com 12 anos ou mais e a primeira em 99,2% deste público.

Para receber a dose, os idosos devem apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas primeiras doses.

Já o profissional deverá apresentar cópia impressa ou digital do vínculo empregatício (carteira ou contrato de trabalho vigente com o serviço de saúde) ou declaração de vínculo do trabalhador ao serviço de saúde.

Os imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Para demais faixas e grupo que ainda fazem a primeira e segunda doses, segue a vacinação em 50 locais, entre eles o Shopping João Pessoa, Largo Glênio Peres, 13 farmácias e 34 unidades de saúde - seis delas com atendimento até as 21h (Belém Novo, Morro Santana, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza).



O Rolê da Vacina estará no bairro Santa Tereza, no Mirante do Morro Santa Tereza (rua Correia Lima, bairro Santa Tereza), das 9h às 16h. Para receber a vacina, é preciso apresentar documento de identidade com CPF.