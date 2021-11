Porto Alegre mantém vacinação contra Covid-19 no feriadão

A vacinação contra a Covid-19 será mantida durante todo o feriadão - dias 13, 14 e 15 - em Porto Alegre. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. As unidades de saúde que não aplicarão doses da vacina retomarão o atendimento na terça-feira (16).

A primeira dose é destinada a todos os porto-alegrenses com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e de apoio à saúde com esquema vacinal completo há 6 meses, e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Vacinação em Porto Alegre neste fim de semana e feriado:

Sábado (13), das 9h às 13h:

Unidade de Saúde Álvaro Difini - Rua Álvaro Difini, 520 – Bairro Restinga

Unidade de Saúde São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Domingo (14), das 9h às 13h:

Terminal de ônibus da Avenida Princesa Isabel esquina com a Avenida João Pessoa - Bairro Azenha

Segunda-feira (15), das 9h às 13h: