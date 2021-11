RS foi o estado com mais mortes por Covid-19 no Brasil na quinta-feira

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem justificado nos últimos dias a manutenção da obrigatoriedade do uso de máscaras no Estado em razão da existência de uma lei federal que normatiza a questão. Leite já pediu que a revogação da portaria estadual que determina o uso seja considerada e disse achar “razoável” que a lei federal seja revista. Entretanto, os números da pandemia do novo coronavírus no RS mostram um dos piores cenários do País, o que desaconselharia a liberação do uso de máscaras pela população. Uma mostra disso são os dados desta quinta-feira (11): o Rio Grande do Sul foi o estado com mais mortes por Covid-19 registradas no Brasil.

Conforme os dados oficiais do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais da saúde, foram notificados 30 óbitos pelo novo coronavírus na quinta-feira no RS. Minas Gerais vem em segundo, com 29 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 28 vítimas fatais.

Mapa de óbitos por Covid-19 no Brasil na quinta-feira (11/11/2021)

Desde o início da pandemia, um total de 35.756 pessoas perderam a vida para a doença no Estado. No mapa do cenário da pandemia do Brasil atual desenvolvido pelo Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul se destaca negativamente em vermelho. Nesta semana, de segunda-feira (8) a quinta-feira (11), foram registradas 124 mortes causadas pela doença no Estado. Em termos de comparação, em São Paulo, estado com uma população 3,5 vezes maior do que a gaúcha, foram 12 óbitos no mesmo período. Minas Gerais, que tem quase o dobro da população do RS, teve 90 óbitos pela doença nesta semana. Somente o Rio de Janeiro teve mais óbitos notificados do que o Rio Grande do Sul nos quatro primeiros dias desta semana – 141.

De acordo com levantamento realizado pelo Comitê de Dados do governo do Estado, nos últimos sete dias, o Rio Grande do Sul teve uma taxa de 1,63 mortes por 100 mil pessoas. O índice é mais do que o dobro do brasileiro, que foi de 0,74 mortes por 100 mil pessoas.

RS tem cenário pior do que países da Europa, da América do Sul, os EUA e o Brasil (Comitê de Dados RS/Divulgação/JC)

Em relação à taxa de mortalidade por 100 mil pessoas, o indicador gaúcho – 314,28 – é superior aos registrados em 19 países analisados pelo Palácio Piratini, entre eles a Rússia (169,25), os Estados Unidos (230,58), o Reino Unido (209,96), o Brasil (290,38), a Argentina (257,12) e a Colômbia (250,93).

Chama atenção o fato de que a alta mortalidade no Estado na última semana não veio acompanhada por um aumento no número de pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo por causa do vírus Sars-Cov-2. Nesta sexta-feira (12), o RS tem 448 pacientes hospitalizados em estado grave em razão da Covid-19. A ocupação hospitalar das UTIs é de 59,5%.