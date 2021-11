Porto Alegre tem o segundo dia com internações por Covid-19 em UTI abaixo de 100

A quarta-feira (10) foi um dia simbólico para o cenário da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre. Pela primeira vez desde 21 de junho de 2020, a capital gaúcha registrou menos de 100 pessoas internadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão da Covid-19. Nesta quinta-feira (11), o quadro positivo se mantém.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os hospitais de Porto Alegre contam com 96 pacientes em estado grave, necessitando de internação em um leito intensivo.

Em comparação com o cenário observado no pico da pandemia, em 31 de março deste ano, quando 901 pessoas estavam hospitalizadas com diagnóstico confirmado para a doença em UTIs na Capital, a redução é de 89,3%.

A queda consistente no total de internados em condições sérias se deu paralelamente ao avanço da vacinação contra o novo coronavírus na cidade. A Capital chegou nesta quinta-feira à 84% de sua população com idade acima de 12 anos com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única). Em relação à primeira dose, 98,8% da população vacinável já recebeu o imunizante.