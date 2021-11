Porto Alegre aplica mais de 6,6 mil terceiras doses contra a Covid em idosos acamados

Um total de 6.660 idosos acamados receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre, desde 29 de agosto, quando teve início o atendimento. Conforme levantamento da Atenção Primária à Saúde (APS) da Capital, faltam 1.977 pessoas para completar o reforço, das quais muitas ainda não estão aptas à aplicação, por não terem completado os seis meses de prao recomendado entre as doses.

Podem receber a vacinação em domicílio pessoas com mais de 60 anos, com esquema vacinal completo há pelo menos seis meses e que tenham dificuldades de locomoção, bem como seus cuidadores. “O reforço do imunizante é recomendado para garantir maior proteção aos grupos que possuem a imunidade naturalmente mais baixa, sendo essa medida alinhada à orientação da Organização Mundial da Saúde”, comenta a diretora da APS, Caroline Schirmer.

Quem já recebeu a primeira ou segunda dose em casa deve aguardar o contato das unidades de saúde. Já os idosos que fizeram a primeira e segunda dose em algum dos locais de imunização da Capital, e que agora estão acamados, devem solicitar a vacinação em domicílio diretamente para as unidades de saúde de referência pelo WhatsApp.

O serviço é exclusivo para moradores de Porto Alegre e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Após a verificação da documentação, as equipes irão confirmar o agendamento.

O prazo para a realização dependerá do número de solicitações de cada unidade de saúde. Por orientação técnica do Ministério da Saúde, será utilizado o imunizante da Pfizer/BioNTech para a vacinação desse público.