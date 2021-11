RS emite alerta à região de Pelotas e aviso para Cachoeira do Sul por piora da pandemia

A região Covid de Pelotas recebeu, nesta quinta-feira (10), alerta do Gabinete de Crise do governo do Estado, dentro das ações do Sistema 3As de Monitoramento da pandemia. Com piora nos indicadores da pandemia, a regional apresentou um aumento de 25,7% no total de pacientes internados em UTI por Covid-19 ao longo da última semana, uma variação de nove pacientes. Também foi emitido aviso para a região de Cachoeira do Sul.

Em situação de Alerta, a região de Pelotas tem 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar um plano de ação a ser tomado. Se o Gabinete de Crise considerar adequada a resposta, o plano é imediatamente aplicado e a região segue monitorada. Se a resposta for considerada inadequada, o governo poderá estipular ações adicionais a serem seguidas na região.

Atualmete, há 44 internados em UTI por Covid, o que representa uma taxa de ocupação de 82,6% em Pelotas. O número de internados em leitos clínicos cresceu 5,1% na última semana, subindo para 82, semelhante ao patamar observado em janeiro deste ano. Também desperta preocupação o indicador de casos confirmados na semana para cada 100 mil habitantes, estando a região na primeira colocação com 131,5, número 117,8% maior que a média estadual.

Apesar da piora dos indicadores, o que chamou atenção do GT Saúde foi a baixa procura pela dose de reforço da vacina contra a Covid-19 entre os idosos com 70 anos ou mais na região. Ela está em último lugar no ranking estadual, com 25,7% de vacinados com a dose de reforço, frente à média estadual de 45,1%. Sendo assim, o grupo sugere que o plano de ação a ser elaborado procure estimular a cobertura vacinal, especialmente da terceira dose. Quanto à vacinação geral, a região atingiu o percentual de 60,3% de imunizados, apresentando a sétima menor proporção da população com esquema vacinal completo no Estado entre as 21 regiões Covid-19.

Cerca da metade dos adultos jovens (entre 18 e 29 anos) que receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus não retornou para a segunda dose, tão importante para a chamada “imunização de rebanho” quanto a primeira aplicação. Nessa faixa etária, a cobertura está menor que 60%, considerada baixíssima pela SES. Mais de 670 mil adultos jovens não completaram a imunização. Quase 230 mil gaúchos nesta faixa etária não receberam sequer a primeira.

Já o aviso à região de Cachoeira do Sul foi balisado no crescimento de 42,9% do número de internados com coronavírus em UTI, levando a região a atingir 125% de taxa de ocupação, conforme os técnicos do GT Saúde do governo do Estado. Por essa razão, foi emitido o aviso, o primeiro passo do Sistema 3As. Essa é a segunda semana consecutiva que Cachoeira do Sul recebe aviso em relação aos indicadores da pandemia.