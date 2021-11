Com população 3,5 vezes maior, SP tem dia com menos casos e mortes que o RS

é a primeira vez que nenhuma nova vítima fatal foi registrada em um dia no estado A segunda-feira (8) foi de boas notícias a respeito do atual cenário da pandemia do novo coronavírus no Brasil: os estados de São Paulo, Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Rondônia, Roraima e Sergipe não registraram nenhum óbito por Covid-19. Conforme a Secretaria estadual da Saúde paulista, desde que a primeira morte pela doença foi registrada, em março de 2020,

Outro dado desta segunda-feira em São Paulo chamou atenção positivamente. O estado registrou 359 novos casos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2 nesta segunda-feira.

A comparação com os dados do Rio Grande do Sul chama a atenção. Também nesta segunda-feira, o RS computou oficialmente 392 novos casos da doença.

Dentro deste contexto, cabe salientar que, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo conta com uma população de 40,6 milhões de pessoas, enquanto Rio Grande do Sul possui 11,4 milhões de habitantes.

Ou seja, com uma população 3,5 vezes superior à gaúcha, São Paulo registrou menos casos de infecção pelo novo coronavírus do que o RS. Além disso, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul confirmou 12 novas mortes causadas pela pandemia ontem, enquanto nenhum novo óbito foi notificado em SP.

Nos últimos sete dias, o governo gaúcho notificou 6.355 novos casos de contaminação. No mesmo período, São Paulo teve 6.630 casos novos – 275 a mais do que no RS.