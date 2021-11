Porto Alegre tem o menor número de internados em UTI por Covid-19 em 2021

A pandemia do novo coronavírus completa um ano e oito meses em Porto Alegre na próxima segunda-feira (8). Ainda que não tenha terminado, a crise sanitária dá sinais cada vez mais consolidados de que se encaminha para uma situação de controle total. E, para isso, a notícia desta sexta-feira (5) é alvissareira: a Capital está com o menor número de pacientes internados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com Covid-19 registrado em 2021.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre, a cidade tem 112 pessoas hospitalizadas em leitos intensivos com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus.

O número é o menor desde o dia 24 de junho de 2020, quando os hospitais da cidade tinha 109 pessoas internadas em suas UTIs com a doença. Em comparação com o pico de hospitalizações registrado na cidade - ocorrido no dia 27 de março deste ano, quando um total de 903 pacientes estavam em leitos intensivos na Capital - a redução até esta sexta-feira é de 87,6%.

A queda vertiginosa na quantidade de pessoas hospitalizadas em razão da Covid-19 está diretamente ligada à ampliação e aos resultados da campanha de vacinação contra a doença. “No momento mais crítico da pandemia, montamos uma força-tarefa em parceria com os hospitais e conseguimos abrir 248 leitos de UTI e 705 leitos clínicos para suportar a alta demanda de internações. Hoje, felizmente, foi possível direcionar esses leitos para o tratamento de outras doenças”, destaca o secretário municipal de Saúde, Mauro Sparta.

Porto Alegre já tem 82,6% da população vacinável com o esquema vacinal completo. Em relação à primeira dose, 98,6% dos porto-alegrenses já foram imunizados contra o novo coronavírus.