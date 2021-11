Vacinação contra Covid-19 ocorre em dois locais de Porto Alegre neste feriado

A vacinação contra a Covid-19 será mantida neste feriado de Finados (2) em Porto Alegre. A aplicação das doses acontece nas unidades de Saúde Rubem Berta, na Zona Norte, e Tristeza, na Zona Sul, das 9h às 17h.

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF.

A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da D1.

Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde com esquema vacinal completo há 6 meses, e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias. Para receber a terceira dose, além do documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses, profissionais de saúde devem levar comprovante do registro no Conselho de Classe. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação em Porto Alegre nesta terça-feira (2):