Outubro termina com o menor número mensal de mortes por Covid-19 no RS

Novembro chegou e, junto com ele, a expectativa de uma redução ainda maior nos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil e, mais especificamente, no Rio Grande do Sul. Os dados do mês que se encerrou no domingo (31) são positivos: outubro foi o mês com o menor registro de óbitos causados pela Covid-19 no Rio Grande do Sul em 2021.

Ao todo, conforme os dados oficiais divulgados diariamente pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), foram notificadas 636 mortes relacionadas ao vírus Sars-Cov-2 no mês passado no Estado. O número representa 25 mortes a menos do que o total registrado em setembro. Cabe destaque o fato de que outubro teve um dia a mais do que setembro – 31 contra 30. Ou seja, o décimo mês do ano teve, em média, 20,51 óbitos diários pela doença, enquanto o nono mês teve uma média de 22,03 mortes por dia.

A quantidade de mortes ainda continua alta, o que exige a manutenção dos cuidados pessoais, como uso de máscara, a ventilação dos espaços fechados e a correta higiene das mãos. Entretanto, a queda mês após mês é um indicativo importante e merece ser celebrada.

Desde abril, o Rio Grande do Sul vem apresentando quedas mensais no total de vidas perdidas para a pandemia. A queda no número de óbitos se dá em consonância com a ampliação da vacinação contra o novo coronavírus.

Óbitos mensais por Covid-19 no Rio Grande do Sul em 2021

A redução nas mortes pelo novo coronavírus em outubro foi de 3,79% em relação a setembro. Já em relação a agosto, a queda foi de 26,48%. Em comparação com março, a redução foi drástica: o Rio Grande do Sul teve 91,34% menos mortes no mês passado.

O mês de março, aliás, foi o mais mortal da pandemia no Estado, não só em 2021, mas de todo o período de crise sanitária. Para se ter uma noção do quão grave foi o cenário vivenciado pelos gaúchos no terceiro mês de 2021, basta comparar a quantidade de pessoas que morreram em razão da Covid-19 naquele mês com o total de mortes registradas em todo o ano de 2020. Enquanto, no ano passado, o RS perdeu 8.872 vidas para a doença, somente em março deste ano foram 7.344 óbitos.