RS soma quase 2,4 mil novos infectados e 40 mortes por Covid-19 no fim de semana

O Rio Grande do Sul contabilizou no fim de semana quase 2,4 mil novos casos de Covid-19 e 40 mortes pela doença. Foram contabilizados quase 600 registros de novos infectados neste domingo (31) e nesse sábado (30) , segundo a divulgação da Secretaria Estadual da Saúde. Foram 31 óbitos no sábado e mais nove neste domingo.