RS confirma mais de 31 mortes por Covid neste sábado

Mesmo com números bem abaixo do auge da pandemia, entre março e abriu, o Rio Grande do Sul segue com óbitos por Covid-19. Neste sábado (30), foram acrescentadas mais 31 mortes à estatística da pandemia.

Com isso, o Estado alcança 35.487 vítimas fatias por complicações da infecção pelo novo coronavírus.

Foram também 1.796 novos casos da doença, elevando a 1.466.355 registros após 22 meses de eclosão da crise sanitária no Brasil, em março de 2020.

As internações em UTIs seguem na estabilidade, com redução e leve aumento nas últimas semanas. Essa sexta-feira (29), o número estava em 462 internações. Há um mês o número foi o mesmo. A taxa geral de ocupação das unidades estava em 60%, com 1.982 pacientes para um total de 3.301 vagas nas UTIs.