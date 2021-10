Mais de 60% dos gaúchos estão com o esquema vacinal completo

Seis em cada dez gaúchos já estão totalmente imunizados contra o novo coronavírus. Conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), nesta quinta-feira (28), um total de 60,3% da população do Rio Grande do Sul recebeu as duas doses ou a dose única do imunizante.

O avanço da vacinação no Estado começou a passos lentos. Os primeiros gaúchos vacinados receberam a aplicação no dia 18 de janeiro, um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso emergencial da vacina Coronavac.

O Rio Grande do Sul levou 107 dias para chegar a 10% da população com o esquema vacinal completo, o que ocorreu no dia 5 de maio, quando o percentual bateu em 10,1%. Depois disso, foram necessários 65 dias para que o índice chegasse a 20%, o que aconteceu em 9 de julho, ocasião em que o percentual chegou a 20,4%.

A partir daí o número de dias necessários para que fossem agregados mais 10% ao total de imunizados completamente caiu bastante. A redução do espaço de tempo se deu por dois motivos básicos: maior disponibilidade de doses das vacinas com a inclusão dos imunizantes da Pfizer e da Janssen e a natural maior quantidade de pessoas que já haviam recebido a primeira dose e, assim, após o período determinado nos protocolos da Anvisa, estavam aptas a receberam a dose 2.

Os 30% foram alcançados no dia 10 de agosto, 32 dias depois de a marca de 20% ter sido batida. O período para que mais dez pontos percentuais fossem incluídos na soma seguiu caindo. Foram necessários 28 dias para que a marca chegasse a 40,2%, no feriado de sete de setembro.

Passados mais 21 dias, ainda em setembro, no dia 28, o Estado já tinha 50% dos habitantes protegidos totalmente contra a doença. Vinte e oito dias depois, nesta terça-feira, dia 26 de outubro, a marca de 60% foi alcançada.