Covid-19: RS deve chegar a 60% da população totalmente vacinada nesta quarta-feira

Juliano Tatsch

O Rio Grande do Sul deve atingir nesta quarta-feira (27) a marca de 60% de sua população totalmente vacinada contra o novo coronavírus. Conforme o painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), até às 10h30min da manhã, 59,9% dos gaúchos já haviam recebido as duas doses ou a dose única do imunizante.