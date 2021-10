Com vacinação, óbitos por Covid-19 têm queda expressiva desde março no RS

Com o avanço da campanha de vacinação e 93,3% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose, o Rio Grande do Sul registra uma queda expressiva nos óbitos por Covid-19. Em 18 de março deste ano, chegaram a ser registradas 341 mortes. Desde setembro, em função do avanço da vacinação, a variação média diária de óbitos é de cerca de 20.

Dados da Secretaria da Saúde mostram como o início da campanha de vacinação foi efetivo para a queda de óbitos. A data de 1º de março de 2021 está ligada ao maior número de mortes em decorrência da doença no RS; 669 pessoas que apresentaram os primeiros sintomas da doença nessa data viriam a falecer nos dias e semanas seguintes. Na data, 4,5% da população com mais de 18 anos completavam 15 dias desde a primeira dose contra covid-19, prazo para que a vacina comece a fazer efeito. E apenas 0,2% tinham completado o mesmo prazo desde a segunda dose, que garante a imunização completa.

Pouco menos de dois meses depois, em 28 de abril, 23,1% da população adulta já estava protegida com a primeira dose. O número de pessoas com a segunda dose também subiu, atingindo os 5,9%. Como resultado, houve 78 óbitos de pessoas que apresentaram os primeiros sintomas nessa data.

Já em 7 de julho, com 51,7% de imunizados entre a população adulta e pouco mais de uma em cada cinco pessoas com a segunda dose (20,8%), o recuo no número de mortes era ainda maior. Os 36 óbitos ligados à data são menos da metade dos registrados em abril.

A queda no número de mortes também continua em 7 de setembro, quando 84,4% da população adulta havia sido imunizada, há pelo menos 15 dias, com a primeira dose, e 41,3% já contavam com a proteção das duas doses. Em consequência, há 21 óbitos entre as pessoas que iniciaram sintomas na data.

"A vacinação tem mostrado uma redução sensível no número de novos casos, principalmente de novas internações”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann. A secretaria faz um apelo à população para não esquecer de completar a imunização. “A resposta imune exige o esquema completo da vacinação. É evidente que os agravos não são tão graves, mas sem o esquema completo os riscos são muito maiores”.