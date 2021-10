RS tem tendência de alta nas internações em UTI por Covid-19

redução cada vez mais consistente dos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil A despeito da, o Rio Grande do Sul tem apresentado uma tendência de alta nas internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) causadas pela Covid-19.

Nesta terça-feira (19), são 464 pessoas hospitalizadas no Estado em razão do vírus Sars-Cov-2. Em comparação com o total de internados registrado no dia 15 de setembro, são 54 pessoas a mais em hospitais gaúchos em condições graves de saúde – naquela data, eram 410 internados em UTIs com a doença no RS.

Daquela data para cá, o Rio Grande do Sul oscilou para cima nas hospitalizações, chegando às 469 pessoas em UTIs no dia 13 de outubro.

Internações em UTI por Covid-19 no Rio Grande do Sul

O que chama atenção nesse crescimento nos casos graves é que ele se dá em meio à ampliação cada vez maior da cobertura vacinal completa da população gaúcha. No dia 15 de setembro, quando haviam 410 pacientes hospitalizados no RS, o percentual de gaúchos totalmente imunizados contra o novo coronavírus era de 44,3%. Nesta terça-feira, com 464 internados, esse percentual é de 56,5%. Ou seja, com 12,2% a mais de pessoas com o esquema vacinal completo, houve um crescimento de 13,1% nas internações em leitos intensivos. A explicação mais lógica para esses números está na liberação quase que total das atividades com público no Estado, aumentando a circulação de pessoas e, consequentemente, do vírus.

Com 480 novos casos na segunda-feira (18), o Rio Grande do Sul já tem 1.453.468 confirmações de contaminação pelo novo coronavírus. Destes, 6.702 estão em tratamento ou recuperação. O número de óbitos causados pela doença está em 35.196, com 13 novas vítimas fatais registradas na segunda-feira.