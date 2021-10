RS registra mais 19 óbitos por Covid-19

Foram confirmadas, neste sábado (9), mais 19 mortes devido à Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com isso, desde o início da pandemia, 35.036 óbitos causados pela doença foram registrados no Estado.

Conforme o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), neste sábado também foram registrados mais 1.268 casos confirmados de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Com isso, 1.448.076 pessoas já foram contaminadas no Rio Grande do Sul, o que equivale a pouco mais de 10% da população gaúcha. Desse total, 1.405.001 já se recuperaram. Neste sábado, 7.943 ainda estavam em acompanhamento.

Desde março de 2020, já ocorreram 110.344 hospitalizações por conta da doença. Atualmente, a taxa de ocupação das UTIs em hospitais gaúchos é de 58,8%, com 1.940 pacientes sendo atendidos em 3.301 leitos. Desse total, 451 internados são de casos confirmados de Covid-19 e outros 120 são suspeitos de estarem com a doença.