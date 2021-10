Covid-19: Porto Alegre tem esquema de vacinação especial para profissionais médicos e de odontologia no fim de semana

A vacinação contra a Covid-19 será mantida em Porto Alegre neste fim de semana com um esquema especial de vacinação com a dose de reforço para profissionais de saúde específicos de algumas áreas, em parceria com entidades de classe. No sábado (9) todas as pessoas com 12 anos ou mais podem receber a primeira, segunda e terceira dose no Shopping Total.

Para médicos, vacinados com a segunda dose até 4 de abril, haverá vacinação em dois pontos: na Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), das 9h às 13h, e no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), das 8h30 às 12h. Para profissionais de odontologia, vacinados com a segunda dose até 4 de abril, a vacinação ocorre na Associação Brasileira de Odontologia (ABO), das 9h às 17h.

A segunda dose da Pfizer será aplicada exclusivamente no Shopping Total. O intervalo de aplicação das doses da Pfizer/BioNTech é de oito semanas. Podem buscar a segunda dose do imunizante pessoas vacinadas até 14 de agosto.

Com relação à D2 de AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e Coronavac/Butantan, também aplicada exclusivamente no Shopping Total, será mantido o intervalo de dez semanas e 28 dias, respectivamente. Assim, quem recebeu a primeira dose até 31 de julho (AstraZeneca) e 11 de setembro (Coronavac) já pode completar o esquema vacinal. Para segunda dose, é necessário levar identidade com CPF e carteira com registro da primeira aplicação.

Poderão receber a dose de reforço pessoas com 60 anos ou mais vacinadas com a segunda dose até 8 de abril e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 11 de setembro.

Profissionais de saúde que receberam a D2 até 4 de abril também podem receber a D3. Para profissionais receberem essa dose, é preciso apresentar documento de identificação, carteira de vacinação com o registro das duas doses e comprovante do registro no Conselho de Classe.

Vacinação em Porto Alegre nesta fim de semana:

Sábado (9):

Público em geral - primeira, segunda e terceira dose

Shopping Total - Av. Cristóvão Colombo, 545 - bairro Floresta

Público específico - somente terceira dose

Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) - Av. Ipiranga, 5311 - bairro Partenon - médicos vacinados com a segunda dose até 4/4 - das 9h às 13h

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) - Rua Coronel Corte Real, 975 - bairro Petrópolis - médicos vacinados com a segunda dose até 04/04 - das 8h30 às 12h

Associação Brasileira de Odontologia (ABO) - Rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, 134 - Mont'Serrat - profissionais da odontologia vacinados com a segunda dose até 04/04 - das 9h às 17h

Domingo (10):