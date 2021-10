Internações em UTI por Covid-19 estabilizam no RS e param de cair

O Rio Grande do Sul tem nesta quarta-feira (6) um total de 438 pessoas hospitalizadas em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. O número não é o maior dos últimos dias, tampouco o menor. E é exatamente isso que chama a atenção ao se analisar o cenário atual da pandemia de Covid-19 no Estado.

Há pelo menos um mês, o quadro de internações em razão da doença no RS não muda significativamente. No dia 7 de setembro, o número de pacientes internados em leitos intensivos no Rio Grande do Sul em razão do vírus Sars Cov-2 era de 440.

Durante o período de um mês, o número variou para mais e para menos, mas se manteve na mesma média (confira no gráfico), não indicando um enfraquecimento da pandemia em território gaúcho.

Internações em UTI por Covid-19 no Rio Grande do Sul no último mês

No período, o Estado chegou ao menor número de hospitalizações no dia 15 de setembro, com 410 pessoas em estado grave por causa da doença. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, o quadro chegou ao outro extremo, quando 462 pacientes estavam em UTIs no Estado.

A situação de estabilidade a um mês se dá em meio à ampliação da cobertura vacinal no Rio Grande do Sul. No dia 7 de setembro, 40,1% da população gaúcha estava com o esquema vacinal completo. Um mês depois, nesta quarta-feira, o percentual de quem já tomou as duas doses da vacina ou a dose única está em 51,7%. Ou seja, em um mês, aumentou em 11% o total de pessoas no Estado com a proteção completa contra o novo coronavírus, mas a quantidade de internados em UTI não caiu consistentemente.