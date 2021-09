Internações em UTI seguem tendência de alta no Rio Grande do Sul

Jornal do Comércio mostrou na sexta-feira da semana passada (24) que a tendência nas internações em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em razão do novo coronavírus havia mudado Reportagem domostrou na sexta-feira da semana passada (24) que a, passando de queda para alta, fazendo, inclusive, com que o governo do Estado voltasse a emitir um aviso no seu sistema 3As, depois de cinco semanas consecutivas sem novos avisos. Pois, a tendência de aumento nas hospitalizações de pacientes em estado grave no Rio Grande do Sul se manteve na atual semana.

Nesta quinta-feira (30), um total de 450 pessoas estão internadas em leitos intensivos em hospitais gaúchos, um aumento de 13 internações (2,9%) em relação à última sexta-feira, quando eram 437 internados.

Os números reforçam um momento de subida na curva de hospitalizações em UTI no Estado. Há 15 dias, em 15 de setembro, o Rio Grande do Sul tinha 410 pacientes internados em leitos intensivos em razão da doença. Ou seja, em meio mês, houve um aumento de 40 pessoas internadas em unidades intensivas com Covid-19 no RS.

Internações em UTI por Covid-19 no Rio Grande do Sul

Neste final de semana, os estádios da dupla Grenal, por exemplo, já receberão público nas partidas do Campeonato Brasileiro . O crescimento se dá em meio à cada vez maior liberação de atividades com a presença de público no Rio Grande do Sul.

emitiu três novos avisos para as regiões Covid de Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Passo Fundo Nesta quarta-feira (29), o governo do Estado, dentro do Sistema 3As de monitoramento da pandemia.

A Região Covid de Passo Fundo apresentou um aumento de 10% no número de pessoas internadas em UTI, entre suspeitos e confirmados com Covid-19, na última semana. Já Novo Hamburgo apresentou um aumento de 13,5% de internados em leitos clínicos e de 9,1% em UTI, entre suspeitos e confirmados. A região de Capão da Canoa, por sua vez, teve 167,5 casos confirmados por 100 mil habitantes na última semana, representando um aumento de 19,2% frente à semana anterior. É a maior incidência do Estado entre as 21 regiões Covid, sendo 153,2% superior à média estadual.