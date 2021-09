RS tem 1.432 novos casos confirmados de Covid-19 neste sábado

O Rio Grande do Sul registrou neste sábado (25) 1.432 novos casos de Covid-19. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 13 óbitos pela doença, que já vitimou 34.741 pessoas no Estado desde o início da pandemia.

O número de casos confirmados de Covid-19 no RS chegou a 1.432.844 pessoas.