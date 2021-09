Porto Alegre vacina mais de 5 mil pessoas contra a Covid-19 neste sábado

Atualizada às 19h45min

A Prefeitura de Porto Alegre aplicou 5.007 doses de vacinas contra a Covid-19 nos três pontos disponíveis neste sábado (25). Quem procurou se vacinar contra a Covid-19 na Capital teve a oportunidade de matar a saudade dos estádios Beira-Rio e Arena e ainda tirar fotos com as taças conquistadas pelos clubes. A prefeitura promoveu o Gre-Nal da Vacina, que levou a aplicação da primeira dose para pessoas com 12 anos ou mais, segunda dose de Oxford/AstraZeneca, Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech e terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos. Também houve vacinação no Shopping Total, na Avenida Cristóvão Colombo.

Conforme afirma a diretora de atenção primária à saúde da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Caroline Schirmer, as ações fora das instituições de saúde buscam capilarizar a imunização pela cidade, levando-a a espaços já frequentados pela população. "É muito importante para a cidade ter essas parcerias no objetivo de imunizar mais pessoas e que a gente retome a nossa normalidade o quanto antes", pontua, destacando as demais ações que a prefeitura já desenvolveu, como campanhas de vacinação em escolas de samba, igrejas, praças, Orla do Guaíba, entre outros.

Gre-Nal da vacina, na Arena do Grêmio e Estádio Beira-Rio, levou imunização à população. Foto: Giulian Serafim/PMPA/Divulgação/JC

Nos estádios, a aplicação ocorreu na área lateral dos gramados. Quem optou por ir de carro, ganhou isenção no estacionamento. No Grêmio, os torcedores tiraram fotos com os ex-atletas Yura, Mazaropi, Paulo Cezar Magalhães e China, além do mascote Mosqueteiro. No Beira-Rio, os ex-atletas Jorge Luís (Pinga), Elder Granja, Rubens Cardoso e o goleiro Hiran estiveram presentes, além do mascote Saci e da banda da torcida organizada. Em ambos, houve exibição de taças conquistadas pelos clubes. “Essa união de clubes, parceiros e prefeitura pela saúde é essencial para levarmos a vacina a todos. Este é o Gre-Nal da vitória de Porto Alegre”, enfatizou o vice-prefeito Ricardo Gomes.

De acordo com o secretário de Saúde da Capital, Mauro Sparta, um grande movimento foi registrado nos dois locais. "Os torcedores vestiram a camiseta e vieram se vacinar. É a dupla Gre-Nal unida contra um único inimigo: o vírus."

A vacinação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e contou com apoio do Sesi, Escola Técnica Cecília Meireles (SEG) e Factum Faculdade. Servidores do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito também atuaram de forma voluntária ajudando na organização.

Para além do clima esportivo, a vacinação também propiciou um passeio no Shopping Total, que dispôs de isenção da taxa de estacionamento durante o dia inteiro para quem se vacinou no local, que registrou bastante procura.

A tenda de vacinação localizada no Shopping Total também registrou bastante procura. Foto: Shopping Total/Divulgação/JC

