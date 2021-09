Prefeitura de Porto Alegre leva vacinação ao bairro Sarandi neste domingo

Neste domingo, 26 de setembro, a vacinação contra a Covid-19 continua em Porto Alegre para todas as pessoas com 12 anos ou mais. O local da aplicação será a unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde, que estará na Escola Municipal Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, no bairro Sarandi, das 9h às 13h.



No local, também haverá aplicação da segunda dose de Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Coronavac/Butantan para quem tomou a primeira dose há oito semanas, dez semanas ou 28 dias, respectivamente. Já a terceira dose estará disponível para idosos com 70 anos ou mais vacinados com a segunda dose há seis meses e imunossuprimidos de todas as faixas etárias vacinados com a segunda dose há pelo menos 28 dias, independente da fabricante.



Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF. Para segunda e terceira dose, documento de identidade e carteirinha de vacinação.



Domingo, 26/9:



O quê: primeira, segunda e terceira dose da vacina contra a Covid-19



Onde: Escola Municipal Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha (Rua Xavier de Carvalho, 274 - Sarandi)



Horário: 9h às 13h